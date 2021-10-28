«Такая нежная»: Лобода в леопардовом лифе сверкнула «ложбинкой греха» в постели

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она умело совмещает работу и отдых. До пандемии певица редко позволяла себе отпуска, но теперь чаще делает перерывы, чтобы побыть с дочками Евангелиной и Тильдой.

Наследниц она перевезла жить в Европу, но недавно старшая дочка отметилась с ней в Москве. Звезда в образе невесты появилась на показе мод.

А теперь Светлана решила поделится личным кадром. Обычно она публикует снимки с выступлений, но на этот раз певица запечатлелась в постели. Она не побоялась предстать в трикотажном леопардовом лифе, засветив округлый бюст. Артистка позировала с чашкой кофе. У нее уже были гладко уложены волосы и легкий макияж на лице. Лобода грациозно сидела на белых простынях.

«И пусть ваше доброе утро начинается с americano», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Самая нежная», «Какая красивая», «Вот это налив», «У вас бесподобная фигура», «Глядя на вас, всегда хочется выглядеть на 100%», «Такая нежная», «Очень красивая, а фото завораживает», «Хочется заглянуть под одеяло», «Сдобная наша», «Горячо началось утро» — прокомментировали пост подписчики.

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