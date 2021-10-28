Мило улыбаются, как будто нет судов: Гагарина была не против встречи с Исхаковым

Певица не смогла пропустить важное событие в жизни наследницы. В садик пришел и ее бывший муж.

Полина Гагарина уже давно выступает на сцене. Она стала популярна после победы во второй «Фабрике звезд». Но позже в интервью певица призналась, что настоящая слава на нее обрушилась, когда она съездила на конкурс «Евровидение». Тогда певица уже состояла в браке с Дмитрием Исхаковым.

У них есть дочка Мия. Также фотограф подружился с сыном артистки от первого брака Андреем.

Год назад Гагарина развелась с Исхаковым. Примечательно, что они разошлись тихо, без выяснений отношений. Но спустя время, экс-избранник едва не помешал певице поехать с наследницей на Мальдивы. Он узнал, что с ними поедет посторонний мужчина и был против этого.

Тогда конфликт удалось уладить. Но недавно Дмитрий заявил, что артистка не дает ему свободно видеться с наследницей, поэтому обратился в суд.

На фоне этих событий Гагарина пришла на утренник дочки. Там появился и ее бывший муж. Они могли вести себя отстранено, как ожидали поклонники, но экс-супруги сделали совместное фото, запечатлевшись с Мией. Более того, они мило улыбались вдвоем.

Исхаков рассказал, что наследница сыграла волка в сказе про трех поросят и была очень убедительна. Он одарил ее комплиментами. А вот про Полину фотограф ничего не сказал. Напомним, что они прожили вместе семь лет. По слухам, у артистки уже появился новый возлюбленный — Владимир Чиняев.

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