«Мы смотрели на вас, затаив дыхание»: Жулин разместил архивный кадр с первой женой на льду

Звездная пара фигуристов так и не стала олимпийскими чемпионами.

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram разместил архивный кадр, на котором он запечатлен вместе со своей бывшей женой и партнершей Майей Усовой. В 80-х годах эта пара считалась одной из самых красивой в мире фигурного катания.

«Помните?» — спросил своих подписчиков Александр Жулин. «Конечно, помним. Я даже свою дочь Майей назвала», «Мы смотрели на вас, затаив дыхание. Вы были лучшими», «Майя была самой красивой фигуристкой в сборной. А вы самым красивым фигуристом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин и Майя Усова встали в пару в 1980 году. Через шесть лет они сыграли свадьбу. Развелись супруги в начале 90-х годов. На Олимпиадах им так и не удалось покорить первое место. Они становились вторыми и третьими.

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