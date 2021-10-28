«Одарил же бог телом»: Карпович в трусиках-шортах блеснула хрупкой фигурой на фотосессии

Мирослава Карпович является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли Маши Васнецовой в «Папиных дочка». Но с тех пор прошло почти 10 лет. Мирослава теперь играет в театре и строит карьеру модели. Она крайне редко снимается в кино.

Год назад ее заметили с Павлом Прилучным. Теперь об их отношениях известно общественности, но сами влюбленные предпочитают умалчивать о личной жизни.

Обычно Мирослава облачается в женственные наряды. Она любит лаконичные образы, подчеркивающие достоинства ее фигуры. при этом актриса крайне редко раздевается. Она делилась кадрами, на которых позировала в бикини, когда отдыхала с Прилучным на Мальдивах.

Но накануне Карпович приняла участие в фотосессии. Она не только примерила вечернее платье с разрезом, но и разделась до нижнего белья.

Мирослава позировала в майке и трусиках-шортах. Она продемонстрировала не только стройные ноги, но и изящные бедра. Актриса грациозно позировала перед камерой.

Поклонники были изумлены тем, как выглядит звезда в 35 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну просто прелесть», «Какая ты красавица», «Вот это формы, настоящая лань», «Одарил же бог телом», «Сдобный орешек», «Вы прям ангелочек», «Такая в вас утонченность», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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