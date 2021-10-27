Приготовила не только рыбку: Загитова в шелковых шортиках щегольнула стройными ногами на кухне

Алина Загитова является одной из самых известных молодых фигуристок в России. Она не раз побеждала на соревнованиях. Чемпионка России и серебряный призер Олимпийских игр продолжает выступать на льду. Она уже не первый год ведет шоу «Ледниковый период». Алина только нарабатывает навыки телеведущей, но в этом ей помогает Алексей Ягудин.

Обычно Загитова хвастается нарядами, когда находится на съемках. В обычной жизни ей нравится носить лаконичные вещи. А свободное время она часто посвящает простым радостям — купанию в бассейне или посиделкам в бане.

На этот раз свой выходной спортсменка посвятила готовке. Она поделилась кадрами, на которых предстала на кухне в шелковом костюме с шортами в горох. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

Алина для начала пожарила рыбу, а потом запекла в духовке нарезанные кабачки. Также к ужину она нарезала салат с помидорками, зеленью и авокадо. Примечательно, что у фигуристки дома белоснежная современная кухня. На шкафчиках можно увидеть цветы в горшках.

Поклонники были восхищены не только тем, как готовит 19-летняя чемпионка, но и тем, как она выглядит. Многие одарили ее комплиментами. «Какая красавица!», «Наша яркая очаровательная леди», «Еще и готовит, что за чудо», «Ваши ноги просто предмет искусства», «Как вас красиво, не удивительно, что и вы так одеты стильно, даже дома», — прокомментировали пост подписчики.

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