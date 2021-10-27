Словно голливудская дива: Карпович в платье с разрезом и на шпильках изящно обнажила бедро

Мирослава Карпович многим знакома по сериалу «Папины дочки». И хоть с момента выхода последних серий прошло уже больше десяти лет, многие следят за судьбами актеров этого ситкома. Исполнительница роли Маши Васнецовой уже давно строит карьеру модели.

При этом она также играет в театре, а вот в кино артистка снимается редко. Год назад Мирослава стала встречаться с Павлом Прилучным, но о своих отношениях они предпочитают не говорить.

В этом году Карпович отметила 35-летие. При этом она может похвастаться стройной фигурой. На этот раз актриса примерила смелый образ на фотосессии. Она позировала в платье в пол цвета расплавленного металла.

Наряд с открытым плечом и высоким разрезом позволил Мирославе подчеркнуть достоинства ее фигуры. Она также изящно обнажила бедро, позируя на камеру.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит актриса. Многие одарили ее комплиментами и назвали женственной. «Невероятно красивая», «В отношениях с Пашей только хорошеешь», «Грациозная кошка», «Такой голливудский лоск», «Точеная фигурка и безупречные ноги — богиня», «Ох, ваш образ на сердце высечен ароматами гладиолуса», «Как же вы прекрасны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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