«Как ноги задрала»: Бузова в платье с корсетом эпично упала, засветив свои прелести под юбкой

Телеведущая дурачилась в PR-директором, когда с ней случился конфуз.

Ольга Бузова прославилась благодаря шоу «Дом-2», где каждый день находилась в объективе камер. Она привыкла находиться под пристальным вниманием публики. Спустя годы блондинка стала телеведущей и певицей.

Более того, она одна из самых популярных персон в Instagram в России. Артистке нравится удивлять публику, поэтому она участвует в новых проектах и недавно даже снялась в голливудском стиле.

Примечательно, что Ольгу не раз критиковали за откровенные наряды. Минувшим летом она поправилась, но это не мешает ей носит мини-юбки и шорты.

Накануне телеведущая приняла участие в пикантной фотосессии, где снялась топлес и примерила прозрачный наряд. А вот для съемки, о которой она решила не рассказывать, Бузова облачилась в пышное платье с корсетом в цыганском стиле.

Артистка решила подурачиться со своим PR-директором Антоном Богославским. Но он повалил ее на диван. Ольга эпично упала, задрав ноги и юбку. Она засветила прелести своей фигуры. Поклонники бурно отреагировали на неловкий конфуз.

«Как ноги задрала», «Оля, зачем такое выставлять?», «Как танцовщица кабаре», «Сверкнула пирожком», «Никакой скромности не осталось», «Даже в таком платье умудрилась оголиться», «Ну просто женщина-бурлеск», «Ножки хоть вытянула, хорошая привычка», «И трусами светанула, и орехом», — прокомментировали ролик подписчики.

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