«Какой рельеф»: певица Зара в черном бикини блеснула безупречными формами на пляже в Дубае

Певица Зара в свое время стала участницей конкурса «Утренняя звезда», а спустя годы она также стала финалисткой проекта «Фабрика звезд». Теперь она заслуженная артистка России. Зара часто выступает в Кремле. Многие поклонники восхищаются красотой 38-летней звезды. У нее подрастают сыновья Даниил и Максим, но при этом певица может похвастаться стройно фигурой.

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Обычно Зара не позволяет себе откровенных нарядов. Певица с восточной внешностью любит носить пышные платья и наряды с узорами. На этот раз она опубликовала пляжные фото, что делает крайне редко. Во время отдыха в Дубае артистка запечатлелась в черном бикини. На бедра она повязала парео. При этом звезда все же продемонстрировала подтянутый живот и пышное декольте.

Зара распустила волосы и грациозно позировала на камеру. Она дополнила образ аксессуарами и неброским макияжем со стрелками.

Ей удалось впечатлить более молодых коллег. Многие стали писать ей комплименты. «Амазонка», — заявила Глюкоза. «Я тебе белой завистью», — присоединилась Елена Ваенга. А вот Наталья Подольская оставила эмоджи в виде пламени. «Красотка!», «Никогда не видела вас такой», «Какая точеная фигурка», «Хороша», «Какой рельеф», «Ох, вы обворожительны», — прокомментировали пост подписчики.

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