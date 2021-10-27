«Пошла в разнос»: Асмус в силуэтном платье поманила «ложбинкой греха» Галустяна

Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны». Актриса многим поклонникам казалась скромной, но со временем роли раскрыли ее с другой стороны. Кристина стала сниматься в пикантных постельных сценах. А после развода с Гариком Харламовым артистка стала чаще экспериментировать с имиджем, а также порой представала в полуобнаженном виде на камеру.

26 октября свой день рождения отпраздновал Михаил Галустян. Поздравить его пришли многие знаменитости: Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Пелагея, Наталья Рудова и другие известные персоны. Многие облачились в смелые наряды. Не стала исключением и Кристина, которая решила подчеркнуть стройность трикотажным мини-платьем. Ее образ дополнили шляпка и модные сапоги на толстой подошве.

Во время вечеринки актриса блеснула декольте. Она поманила «ложбинкой греха« и вскоре обняла именинника. Михаил был смущен и лишился дара речи.

Поклонники в свою очередь отметили, что Асмус стала выглядеть еще привлекательнее. А вот ее танцы не всем пришлись по душе. «Ох, Кристина не успокаивается», «Такой скучный наряд, но декольте показала», «Пошла в разнос«, «Михаил, кажется, смущен», «Как-то она ведет себя, не вызывает доверия», «Человек отдыхает. Молодец, Крис», «Веселится одна, это грустно», — стали писать пользователи Сети.

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