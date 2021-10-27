Бывшая жена Григорьева-Апполонова вынырнула из купели с яблоками, показав «спелый орешек»

Бывшая жена музыканта и лидера группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова в Instagram разместила очень смелый кадр. На фотографии она запечатлена в одних трусиках в купели. При этом она повернулась к публике задом, показав свой великолепный «спелый орешек».

Отметим, что в небольшой купели, где она находится, можно увидеть яблоки — дары осени. Зубкова посетила город Плес в Ивановской области.

«Маша, сколько раз в неделю вы тренируетесь? Фигура просто огонь», «Очень хороша Маша. Просто русалка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Зубкова и Андрей Григорьев-Апполонов состояли в браке с 2008 по 2019 год. У них двое общих сыновей — Иван и Артемий. От баскетболиста Андрея Зубкова, с которым она сейчас в браке, у нее есть сын Александр.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.