Пикантная съемка: Бузова в брюках палаццо и жакете на голое тело сверкнула округлым бюстом

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Еще несколько лет назад она попала в список Forbes, заработав за год 4,5 млн. долларов. Свой темп телеведущая сбавлять не собирается. В этом году она активно снимается в новых проектах, а также успела сняться в голливудском кино. Артистка перенесла большой сольный концерт, но свободного времени у нее не прибавилось.

На этот раз целый день Ольга провела на фотосессии. Она примерила разные образы от прозрачного комбинезона до пышного платья в цыганском стиле. Также телеведущая позировала в белоснежном костюме. Широкие брюки палаццо дополнил жакет. Примечательно, что артистка отказалась от нижнего белья. Она блеснула округлым бюстом, когда позировала перед камерой. Бузова старалась двигаться грациозно.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие посчитали наряд элегантным. Но тот факт, что позировала она топлес, смутил некоторых фанатов.

«Ну такой красивый костюм», «Зачем без лифчика? Пошла по стопам Даны Борисовой?», «Светишь своими прелестями, а на тебя не только взрослые подписаны», «Ну это очень красиво! Удачный лук», «Широкие брюки скрыли изъяны», «Какая ты стала, прям другой человек», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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