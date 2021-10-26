В стиле француженок: Ляйсан Утяшева примерила пальто цвета апельсина и клетчатую юбку макси

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Но она давно ушла из спорта и уже около 10 лет строит карьеру телеведущей. Жена Павла Воли воспитывает двоих детей: Софию и Роберта. Несколько лет назад Ляйсан похудела и сменила имидж. Теперь она не перестает экспериментировать с образами. Также спортсменка обновила свой гардероб. Она стала постоянно носить наряды люксовых брендов и молодых дизайнеров.

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На съемках Утяшева часто предстает в вечерних платьях, а вот в обычной жизни она носит более комфортные наряды. На этот раз телеведущая предстала в клетчатой юбке макси, которую сочетала с водолазкой и беретом. Она сидела в кресле, позируя с собакой. Знакомая телеведущая восхитилась стройными ногами знаменитости.

«Как она может быть такой! Как красиво», — говорила девушка.

Потом жена Воли отправилась в бутик, где примерила обновки. Ей приглянулось длинное силуэтное пальто апельсинового цвета. В сочетании с беретом лук смотрелся в стиле француженок.

«Это восторг!» — заявила телеведущая.

Однако она так не показала, сколько нарядов купила в этот день. А вот поклонники восхитились образом и понадеялись, что пальто оказалось в гардеробе звезды. «Очень красивая», «Это безупречно», «Просто шикарная», «Ох, как хочется также выглядеть», «Ноги очень стройные», «Пальто такого огненного цвета», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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