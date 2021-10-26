«Оля, что за вид?»: Бузова предстала в корсете на завязках вместо юбки на фотосессии

Ольга Бузова не боится экспериментировать. Она не раз отмечала, что задает тренды. В этом году телеведущая много путешествует и участвует в съемках новых шоу. Каждый раз она предстает на публике в новых образах, то облачаясь в вечерние платья, то позируя в мини-шортах. Примечательно, что летом артистка поправилась, но это не мешает ей носит короткие наряды.

После поездки в Сербию, где Ольга открыла чемпионат мира по боксу, она вернулась в Москву и целый день провела на фотосессии. Телеведущая примерила несколько смелых образов. Однако наряд удивил фанатов звезды. Она предстала перед камерой в жакете, который заправила корсет на шнуровке, используемый вместо юбки. Бузова едва прикрыла свои бедра, а также оголила ноги.

Поклонникам образ показался странным. Многие решили, что с артисткой произошел казус, поэтому она не заметила, как надела корсет неправильно.

«Это смешно! Зачем так корсет на бедра натягивать?», «Какой-то странный образ? Жакет же не заправляют», «Оля, ну это что-то с чем-то», «В таком виде. И все промолчали?», «Оля, что за вид? Еще и жакет заправила», «Тут все не так», «Когда думаешь, что Оля не удивит, а она удивляет», «И все посмеялись. Суперфешн», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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