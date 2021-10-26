«Какова красота»: Лопырева в силуэтном платье с высоким разрезом блеснула изящными бедрами

Виктория Лопырева является обладательницей титула «Мисс Россия». Она уже давно строит карьер телеведущей, а также модели. В свое время у нее были романы со знаменитыми мужчинами — Федором Смоловым, Николаем Басковым. Но уже несколько лет она счастлива в браке с Игорем Булатовым. У них подрастает сын Марк Лео. Но это не мешает блондинке путешествовать и участвовать в фотосессиях.

Этой осенью Лопырева проводит время в Дубае. Она успела организовать там гала-ужин в рамках российского фестиваля. Также модель повеселилась с подругами на вечеринке. А вот на этот раз она опубликовала фото из фешенебельного отеля, который называют дворцом. Только люстра в вестибюле выглядит внушительно. Она состоит из 40 000 отдельных кристаллов «Сваровски».

В таком роскошном месте Виктория предстала в вечернем черном платье. Наряд с высоким разрезом и бахромой позволил ей блеснуть изящными бедрами. Модные туфли Золушки дополнили ее лук. Она провела вечер вместе с подругами.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Какие красивые», «Сногсшибательная красавица», «Ох, этот разрез», «Какова красота», «Вся сверкает, как налюбоваться», «Вроде смело, но при этом не вульгарно», «Нужно уметь так себя подавать», — прокомментировали пост подписчики.

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