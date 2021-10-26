«Следы от загара видны»: Лопырева в топе с декольте засветила округлый бюст на публике в Дубае

Виктория Лопырева не скрывает, что никогда не была обделена мужским вниманием. При этом уже давно она не участвует в конкурсах красоты. После того, как блондинка стала обладательницей короны «Мисс Россия», ее карьера пошла в гору. Теперь Виктория не только телеведущая, но и организатор разных мероприятий. Много времени она проводит в ОАЭ, где завела полезные знакомства.

Этой осенью Лопырева организовала гала-вечер в рамках российского фестиваля. На светском мероприятии она блистала в вечернем платье-бюстье с пайетками. Но ее образ для вечеринки оказался более пикантным. На пре-пати она появилась в топе с глубоким декольте и мини-юбке. Жакет модель накинула на плечи. Виктория оголила пышный бюст, а также плоский живот. Она грациозно дефилировала, демонстрируя красоту форм.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит модель. Многие одарили ее комплиментами. А некоторые посчитали ее лук слишком откровенным для вечеринки в Дубае.

«Какие красивые кошечки», «Виктория, какой у вас топ! Вся красота на виду», «Грудь уже провисла, пора заняться», «Вика, ну ваш животик эталонный», «Следы от загара видны», «Обгорели сверху. Стоило прикрыться», «Наряд вызывает смущение», «На вас такие взгляды падают. Вы всех поразили», — стали писать пользователи Сети.

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