«Бесконечные ноги»: Савельева в белоснежной жилетке и брюках клеш предстала на сцене с Воробьевым

Саша Савельева является выпускницей «Фабрики звезд». Она всегда привлекала внимание мужчин. Однако ее сердце покорил актер Кирилл Сафонов. У влюбленных подрастает сын Леон. После родов певица стала реже выступать и ушла из группы «Фабрика». Но в этом году она выпустила новый клип. Саша намерена построить успешную сольную карьеру. Также она часто участвует в фотосессиях.

На днях Савельева появилась на шоу «Дуэты». Она стала его участницей и вышла на сцену в белом костюме с жилеткой и брюками клеш. Босоножки на платформе дополнили ее образ. Певица не знала, с кем поет, пока стена не поднялась. За ней оказался Алексей Воробьев. Он давно с ней знаком и даже повлиял на судьбу артистки, когда познакомил ее с будущим мужем. Сам Алексей знает Кирилла, так как они вместе снимались в кино.

«Потрясающе выглядишь», — одарили ведущие комплиментами Сашу.

Многие поклонники тоже были в восторге от того, как выглядит певица. Многие адресовали ей комплименты. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Брючный костюм является самым актуальным в этом сезоне среди элегантных образов, потому что жилетки на пике популярности. Белый цвет вообще является привилегированным цветом особенно в холодное время года. К этому образу Саши можно добавить фату и назвать невестой. Мы видим бесконечные длинные ноги за счет того, что высокая посадка у брюк, которые плавно переходят в жилет. Этот костюм заимствован из мужского гардероба и женщина в нем выглядит особенно привлекательно и женственно. Для сцены образ идеальный, да и для жизни актуальный. Нет возрастных ограничений и корректирует фигуру отличной за счет полусвободного кроя», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.