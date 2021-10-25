Стеша Маликова вышла на прогулку в песочном пальто и с сумкой YSL за 220 тысяч рублей

Дмитрий Маликов славится не только своим творчеством, но и дружной семьей. Он с женой Еленой Изаксон вырастил дочку Стефанию. В этом году она окончила МГИМО. Год назад девушка начала заниматься собственным бизнесом, но это не мешает ей помогать родителям воспитывать ее брата Марка. Но этой осенью свое внимание Стеша сосредоточила на новой коллекции нарядов, которую хочет представить.

Свой гардероб дочка артистка пополняет регулярно. Если летом она носила платья в стиле бэби-долл, то теперь юная бизнесвумен утеплилась. Накануне она устроила шопинг и теперь похвасталась обновкой. На прогулке Стеша предстала в пальто песочного цвета и лосинах, которые сочетала с лоферами. Образ дополнили пуховой платок и новая сумка Yves Saint Laurent кремового цвета с мехом, которая стоит около 220 тысяч рублей.

«Счастье не в том, что чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь», — написала она.

Поклонники восхитились не только красотой наследницы Маликова, но и ее образом. «Какая ты хорошенькая!», «Ноги не замерзли?», «Какое классное пальто! И сумка просто отпад», «Прекрасная улыбка! Такая красотка», «Вот это барышня», «Все-таки, классика в одежде ни с чем несравнима», «Вам очень идут такие осенние оттенки», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.