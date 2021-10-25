«Что творит!»: беременная Нюша в одной футболке блеснула загорелыми ножками на балконе в Дубае

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала певицей в юном возрасте и взрослела на глазах поклонников. Долгое время свою личную жизнь артистка скрывала от публики. Но теперь она уже открыто говорит о романе с Егором Кридом, который не привел к свадьбе. Но свое счастье звезда обрела с Игорем Сивовым. У пары уже подрастает дочка Симба, а недавно они объявили, что снова ждут прибавления в семье.

Примечательно, что Нюша ведет прежний образ жизни. Она находится уже на последних сроках беременности, но это не мешает певице путешествовать. Недавно она посетила Париж, потом ездила в Испанию. Теперь артистка находится в Дубае, где посетила гала-вечер. Она облачилась в наряд, который подчеркнул ее округлившиеся формы. А вот накануне звезда устроила фотосессию на балконе отеля.

Нюша предстала в одной футболке, оголив загорелые ноги. Она встала на софу, продемонстрировав фигуру и красочный вид на побережье.

Поклонники были удивлены тем, как выглядит певица. Многие отметили, что у нее очень стройные ноги. «Вот это красота», «Шикарные ножки», «Нюша, почему такие наряды?», «Загорелая, счастливая», «Что творит! Уже без штанов», «Ну хоть не танцуешь, береги себя», — стали писать подписчики.

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