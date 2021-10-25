«Образ сложился сразу»: Бородина примерила свитер в любимом цвете и мини-юбку плиссе

Ксения Бородина уже 17 лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что не сразу стала зарабатывать большие деньги, поэтому раньше ей приходилось подрабатывать диджеем. Но теперь Ксения медийная персона и только на ее Instagram подписано больше 17 миллионов людей. Она раньше предпочитала все свободное время посвящать семье, но после развода в этом году телеведущая регулярно выходит в свет и участвует в разных проектах.

Однако Ксении также находит время на рестораны и театры. Она регулярно пополняет гардероб, стараясь следить за трендами. И этой осенью телеведущая обзавелась как косухой, так и пальто. Теперь она решила похвастаться удобным повседневным трикотажным нарядом. Бородина облачилась в свитер зеленого цвета и юбку плиссе. Образ также дополнили белые ботинки на тракторной подошве.

«Фанатка зеленого цвета. Нашла прикольный зеленый костюм. Кажется, сюда можно кеды прикольные подобрать. Прикольно, когда образ сложился сразу. Я решила ботинки такие сюда надеть. Мне кажется — круто! Не надо ничего придумывать, сразу надел и пошел. Образ готов. Сверху какое-нибудь пальто и ботинки», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие также отметили, что следят за ее образами. «Как же вам идет зеленый», «В таком наряде словно американская школьница», «С вашими ногами можно носить мини всегда», «Какая красивая», «Образ для молодых», — стали писать пользователи Сети.

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