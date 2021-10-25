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50-летняя Кудрявцева в канареечной блузке с пайетками и юбке солнце предстала на съемках шоу

Телеведущая поделилась кадрами с Сергеем Соседовым и Сергеем Жуковым. Они стали членами жюри в финале проекта «Суперстар».

50-летняя Кудрявцева в канареечной блузке с пайетками и юбке солнце предстала на съемках шоу
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева не скрывает, что большую часть жизни работает на телевидении. Она знает многих звезд и дружит с Сергеем Лазаревым, Николаем Басковым и другими известным персонами. В 50 лет блондинка продолжает активно работать и вести разные мероприятия. В этом году она также стала членом жюри в шоу «Суперстар». Телеведущая с радостью наряжается для съемок.

Ранее Лера демонстрировала платье футляр и яркую косуху. Теперь она появилась в студии в черной юбке солнце из атласа и блузке с пайетками канареечного цвета. Наряд подчеркнул тонкую талию телеведущей. Она с радостью пообщалась с Сергеем Соседовым, который тоже сидит в кресле жюри.

«Финальный вечер «Суперстара», предновогодний!» — отметил он.

Вся студия была украшена елками и мишурой. Кудрявцева заряжалась предпраздничным настроением, хоть и до Нового года больше двух месяцев. Она также встретила Сергея Жукова, который в этот день тоже составил ей компанию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что ей идет яркий оттенок желтого, другие поразились тому, как молодо она выглядит.

«Ох, какая вы яркая», «Пташка в желтом», «Какая вы всегда красивая», «Кукольный лук», «Вы среди мужчин, как бутон тюльпана», «Лера, ну до чего вы прекрасны», «Всегда выглядите молодо, девочка-девочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Лера Кудрявцева, Сергей Жуков, Диана Арбенина, Сергей Соседов. Фото: instagram.com/leratv/

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