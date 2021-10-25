«Разговаривал с ней неделю назад»: близкий друг Светличной рассказал, что предшествовало исчезновению актрисы

Молодой актер Иван Николаев поделился с Teleprogramma.pro, что недавно Светлана Светличная переехала в новую квартиру.

Новости об исчезновении актрисы Светланы Светличной появились утром 25 октября. 81-летняя звезда «Бриллиантовой руки» пропала из своей квартиры.

Заявление в полицию подал сын актрисы, накануне вечером он не смог дозвониться до матери по телефону. Перепуганные родственники поспешили домой к знаменитости, но квартира оказалась пуста.

Куда могла исчезнуть актриса – пока остается только гадать. Не исключено, что она ушла из дома из-за проблем со здоровьем. В последнее время появлялись новости, что она страдает провалами в памяти, все чаще стала проявляться старческая деменция.

Молодой друг пропавшей Светличной актер Иван Николаев с самого утра отвечает на звонки журналистов. Ему звонят узнать последние новости о ней.

«Я не знаю, что со Светланой Афанасьевной! Сам узнал информацию от ее невестки Ольги. Она правда пропала и есть заявление в полицию. Просто ушла куда-то из квартиры. Все в ужасе», — делится Иван с Teleprogramma.pro.

Он не может предположить, куда направилась актриса. Возможно, она у кого-то из друзей, но круг ее общения неизвестен.

«Где она – не знаю. Полагаю, что могла куда-то уйти и забыться. Возможно, связно со старческой деменцией», — говорит мужчина.

Неделю назад он разговаривал с актрисой по телефону, она была в хорошем настроении, рассказывала, что перебралась в новую квартиру и теперь обустраивается.

«Неделю назад мы говорили по телефону. Все было прекрасно и хорошо. Она переехала в новую квартиру. У нее была Ольга в гостях. Ничего не предвещало беды», — заключил молодой актер.

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