«Ножки огонь!»: Юлия Ковальчук без штанов и с пучком напомнила Сару Джессику Паркер

Артистка показала, в чем ходит по дому.

Жена музыканта Алексея Чумакова – Юлия Ковальчук – запечатлелась в домашней обстановке в соблазнительной и при этом уютной одежде. Знаменитость показала, как даже дома оставаться игривой кошечкой.

Ковальчук обожает демонстрировать сексуальность в своих концертных нарядах и образах для пляжного отдыха. Поклонники артистки удивились, когда увидели Юлию в чувственном аутфите у исполнительницы дома.

Оказалось, совсем необязательно носить в спальне кружева и пеньюары. Можно быть сексуальной и в оверсайзной худи. Достаточно не надевать к ней брюки.

Ковальчук облачилась в белоснежную толстовку и длинные носки. Певица не стала надевать шорты или джинсы, продемонстрировав спортивные ноги с ровным загаром.

Поклонники Юлии остались взбудораженными при виде стройных ног артистки. Они оставили слова восхищения Ковальчук в комментариях под фото:

«Юлечка, ты так прекрасна», «Отличный вид! Я сама очень люблю комфорт и светлые, спокойные оттенки в одежде», «Вы так похожи на Сару Джессику Паркер», «Ножки огонь!».

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