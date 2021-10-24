«Нет, братан, это твоя проблема»: Варнава высказала артисту, отказавшему поклонникам в селфи

В новом интервью актриса и телеведущая Екатерина Варнава призналась, что ей трудно знакомиться в звездной тусовке. Общительная на вид звезда Comedy Woman с трудом заводит непринужденный разговор с новыми знакомыми. В такие моменты она сильно напрягается и срочно ищет в голове шутку, чтобы разрядить обстановку.

А вот общения с поклонниками Екатерина не боится. Ей нравится, когда люди улыбаются и здороваются на улице. Сделать совместное фото со зрителем Варнава также не стесняется, хотя такое было не всегда — раньше артистка опасалась близкого контакта с фанатами.

«Я раньше жутко переживала, что незнакомый человек может схватить меня за руку, потребовать фотографию, а если я отказывалась, начинал тыкать. А сейчас как-то прошло. Философски отношусь к таким ситуациям. Ничего со мной не случится, — призналась Варнава журналу Hello!. — Я думаю: за счет всех этих людей я в принципе что-то сейчас делаю. Их не будет — и все закончится. Люди из телевизора становятся для зрителей родными, и это нужно принять».

36-летняя звезда рассказала, что однажды поспорила с одним артистом, который настаивал на том, что имеет право на личное пространство, а чье-то желание сфотографироваться с ним — не его проблема.

«Да нет, братан, это твоя проблема. Ты в том числе за это получаешь деньги», — сказала тогда Екатерина своему оппоненту.

Актриса добавила, что она ловко использует самоиронию в общении. Если кто-то захочет над ней пошутить, но она не обидится, так как сама уже, скорее всего, шутила над собой в такой ключе. А вот «ответочки» от звезды юмора стоит бояться.

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