Варнава о «слабости» женщин: «А вы пробовали отработать на камеру 15 часов, стоя на каблуках?»

Актриса считает, что женщины в работе могут все то же, что и мужчины.

В новом интервью звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву спросили, есть ли дискриминация женского юмора. 36-летняя артистка ответила, что есть, и не только в юморе. И она весьма раздражает популярную комедийную актрису.

«Сколько еще лет должно пройти, чтобы мужчины осознали, что женщина может все? Часто говорят, что у нас меньше физических сил. А вы пробовали отработать на камеру 15 часов подряд, стоя на каблуках, при этом улыбаться и хорошо выглядеть? Мы пробовали, а нам говорили: вы рабочее мясо, на вас пахать и пахать, — цитирует Варнаву журнал Hello!. — Женщины могут подстраиваться под любые события, найти выход из любого положения, просто потому, что устроены иначе, чем мужчины».

Екатерина рассказала, что до сих пор сталкивается с ситуациями, когда на место ведущего в новое шоу вместо нее берут мужчину, потому что «кредит доверия к мужчинам выше».

Но актриса также отмечает, что новое поколение комиков уважительно относится к женскому юмору. Варнава призналась, что ей очень нравятся Ирина Мягкова и Юлия Ахмедова. Эти и другие звезды женского стендапа отличаются не только самобытностью, но и тем, что сами пишут свои тексты. Это очень важно, отмечает Екатерина.

Она также добавила, что ее друг и коллега Александр Гудков советует ей смотреть TikTok и быть в курсе новых звезд, которые «зажигает» эта социальная сеть. А еще учиться у них, так как новое поколение юмористов обязательно вытеснит нынешних знаменитостей.

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