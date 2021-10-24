«Хочу такую кольчугу!»: Лена Летучая в полупрозрачной тунике обнажила сочную грудь

Телеведущая решила удивить своих поклонников эффектными снимками и чуть не промокла насквозь.

Жена бизнесмена Юрия Анашенкова – Лена Летучая — свернула соблазнительными телесами в переливающейся тунике поверх купальника цвета ночи. Свежим фото знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Летучая отдыхает на Мальдивских островах. В «райском месте» на Земле телеведущая запечатлелась на закате. Жаркое солнце красиво осветило загорелую кожу блондинки.

«Закаты невероятной красоты! Коктейли безалкогольные вкуснейшие!Настроение на миллион. И, да, я чуть не свалилась в бассейн, делая для вас фото, обошлось», – призналась Летучая.

Елена облачилась в темный купальник и тунику со стразами Prada. Летучая взяла в руки бокал с вкусным напитком, надела прямоугольные очки и поспешила к бассейну.

«Красивучая туника!», «Хочу такую кольчугу!», «Образ просто пушка!», «Такая сексуальная», «Балдеж», «Какие красивые ножки!», – восхитились Еленой поклонники.

Напомним, ранее Лена Летучая похвасталась роскошными бедрами в мини-бикини темно-синего оттенка. Телеведущая устроила фотосессию прямо посреди моря, лежа на крупной сетке-гамаке.

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