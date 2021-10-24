«В 5:30 заходил ко мне в гримерку»: Варнава рассказала о профессионализме Киркорова

В новом интервью комедийную актрису и телеведущую Екатерину Варнаву спросили, что она больше всего ценит в людях. 36-летняя звезда Comedy Woman ответила, что ценит время окружающих людей и предпочитает, чтобы те с уважением относились к ее времени. При этом артистка никогда не позволит себе закатить скандал, если на каком-нибудь мероприятии произойдет задержка.

В этой связи она вспомнила свою работу с суперзвездой, а именно съемку клипа Филиппа Киркорова «Романы», в котором Екатерина играла главную женскую роль.

«Съемочный день начинался в пять утра, а Филипп Бедросович был на площадке в 4:30. В 5:30 он заходил ко мне в гримерку уже в полной готовности, абсолютно свежий и в прекрасном настроении. Хотя, казалось бы, у него такой статус, что мог бы и задержаться. Но он так уважает и свое время, и время людей, которые организовывают съемку, что не позволяет себе этого. Большой профессионал», — рассказала Варнава журналу Hello!.

Она отметила, что Киркоров работает с полной отдачей, как это делают зарубежные артисты, а не просто присутствует на площадке.

Екатерина также добавила, что уважает трудоспособных людей. По словам актрисы, есть люди, одаренные талантом, и те, кто способен много работать. Себя комедийная звезда причислила ко вторым.

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