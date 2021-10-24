«Кино — мое призвание»: Валя Карнавал хочет продолжить карьеру актрисы

На счету 19-летней звезды пока только одна роль в сериале.

В новом интервью популярного тиктокера Валю Карнавал спросили, какую высшую награду она хотела бы получить в своей карьере. Журналист привел пример, что некоторые российские актеры мечтают об «Оскаре». 19-летняя звезда в ответ заявила, что тоже хотела бы его получить.

«Когда я снималась в сериале, а потом сказала, что не знаю, хочу ли я повторить такой опыт, — это было сказано сгоряча. Потому что тогда я устала. Но шло время, и с каждым днем меня все больше накрывало тоской по тем суматошным дням. Сейчас я уверена, что кино — мое призвание. Я хочу совершенствоваться в этой сфере и всем сердцем верю, что приму участие еще во многих интересных проектах», — цитирует Валю журнал Hello!.

Напомним, в 2020 году Карнавал снялась в роли девочки-подростка в сериале «Отпуск» для канала ТНТ. Картина вышла в эфир в феврале 2021-го. По сюжету, героиня Вали оказалась в любовном треугольнике: у нее появился парень, и в то же время страстно влюбленный друг детства хочет сделать ей предложение.

Добавим, что, как и многие видеоблогеры, девушка начала музыкальную карьеру, выпустив несколько треков, ставших популярными у молодежи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.