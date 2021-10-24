Женственность и стиль: Татьяна Навка в костюме с пайетками не скрыла глубокое декольте

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она давно завершила карьеру в большом спорте, но регулярно оказывается на льду, так как тренирует будущих чемпионов и свою дочку Надежду. Также Татьяна в этом году снова стала одним из членов жюри в шоу «Ледниковый период». У нее почти нет свободного времени, так как фигуристка готовит новое ледовое шоу.

Накануне Навка устроила фотосессию. Она решила окунуться в новогоднюю атмосферу, поэтому примерила несколько образов. Сначала спортсменка отметилась в атласном платье в пол. А вот потом романтический лук она сменила на более броский и дерзкий. Татьяна позировала в костюме с ультрамариновыми пайетками. Брюки клеш визуально вытянули силуэт, а жакет подчеркивал талию.

Потом фигуристка решила придать пикантности и сняла жакет, оставшись в жилетке, которая подчеркнула глубокое декольте. Навка продемонстрировала красивую, так называемую, ложбинку греха.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда льда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая, Танюша», «Этот костюм затмил другие наряды», «Очень ярко, очень круто смотрится», «Какая вы тоненькая, стройная», «Просто фигурка а-ля гитара», «Ну декольте просто роскошное», «Такая вы женственная штучка», — стали писать пользователи Сети.

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