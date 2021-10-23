«Невероятная девочка»: Кудрявцева запечатлела подрошую дочку в домашней обстановке

Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Хоть ей и было сложно решить рожать в уже зрелом возрасте, она подарила ему дочку Марию. А от первого брака у телеведущей есть сын Жан, который обзавелся своей семьей и уже подарил маме внука Льва. Обычно Кудрявцева много работает, но свободное время она посвящает семье. На этот раз она показала день из жизни своей трехлетней дочки.

С утра Мария села за стол. Она ела овсяную кашу. Девочка молчала, ковыряя ложкой в тарелке. К нарезанным фруктам она не притронулась. А вот во время обеда наследница звезды стала играть с ягодами. Она решила использовать малину вместо маникюра, нацепив на пальцы.

«Может кто-то это сделал? Это какие-то лаки накрашенные», — сказала Маша. «Давай из сотрем», — предложила мама. «Давай! Ой, сами попадали. Ам, ам», — приговаривала девочка, съедая ягоды.

Также Кудрявцева прогулялась с дочкой. Малышку она облачила в пуховой комбинезон и вязаную шапку. Сама телеведущая дополнила спортивный костюм теплой жилеткой с принтом, как у наследницы. Они вместе прыгали, держась за руки.

А вот вечером Мария умилила маму. Она сидела в желтой кофте и лосинах, а потом отправилась спать. Однако Лера не хотела ложиться без нее, за что дочка стала ее поучать.

«Я не хочу без тебя спать», — сказала звезда. «Не говори так, а то станешь не мамой, а нехочухой», — ответила ей дочка.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие были в восторге от Марии. «Невероятная девочка! Не видела таких», — заявила Лариса Гузеева. «Какая милая зайка! Лера!», «Давно не было Машуни в ленте, повзрослела крошка», «Она просто чудесная», «Какая лапушка», — прокомментировали пост подписчики.

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