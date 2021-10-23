Глюкоза в мятном боди покрасовалась аппетитными выпуклостями

Артистка выбрала принт «тай-дай» для фотосессии в отеле.

Певица Глюкоза облачилась в притягательное боди и свела с ума поклонников, в том числе фотографа и бывшего мужа Полины Гагариной. Кадры в соблазнительном наряде появились на личной странице знаменитости в Instagram.

Дмитрий Исхаков своим профессиональным взглядом оценил новую публикацию Натальи Ионовой. Звездный фотограф остался в восторге от сексуального наряда эффектной блондинки. И это была не Полина Гагарина.

Глюкоза поинтересовалась у фолловеров, насколько ей идет мятный комбинезон по десятибалльной шкале. Исхаков поставил Глюкозе 11+.

Другие фанаты знаменитости тоже высоко оценили манящий образ исполнительницы. Глюкоза обтянула упругие формы тканью с разводами. Комбинезон с принтом «тай-дай» и дополнительными украшениями в виде нитей бисера подчеркнул стройную фигуру артистки.

«Фантастика 100%», «Мисс совершенство», «Восхитительная красотка», «Огонь и 100 баллов», – похвалили образ Глюкозы ее поклонники.

Напомним, ранее Глюкоза засветила мощные бедра в узком монокини. Наталья Ионова устроила фотосессию в стиле 18+ на отдыхе в Испании.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.