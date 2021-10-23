Осенний шик: Татьяна Навка отметилась в трикотажном платье макси с кожаным поясом

Татьяна Навка является фигуристкой и женой Дмитрия Пескова. Она привыкла много работать и даже летом ездила на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила». Теперь спортсменка готовит новую постановку, что отнимает у нее не много сил. Однако этой осенью она успела посетить несколько мероприятий, увидеться с друзьями и принять участие в «Ледниковом периоде». Для каждого выхода в свет звезда продумывает свои образы.

Недавно Навка провела время на природе. Тогда она похвасталась трикотажным костюмом с панамкой и косухой. А теперь фигуристка похвасталась одним из любимых повседневных образов. Она запечатлелась в трикотажном платье макси с вышивкой. Лаконичный наряд дополнили кожаный пояс и глянцевые лоферы. Платье подчеркнуло ее стройную фигуру, а локоны и неброский макияж завершили аутфит.

«Чем старше мы становимся, тем больше появляется разных дел, обязательств, работы, суеты (порой не нужной) и т.д. Уверена, это случается с каждым. И как часто в последнее время вы встречаете призывы „услышать себя“? Следуете ли вы этому совету? Иногда так важно замедлиться, поймать момент и просто насладиться происходящим. В круговороте повседневности и рутины сложно быть честным с собой и слышать, что говорит настоящая ты. Понять, чего ты хочешь на самом деле можно лишь осознанно, иногда останавливаясь и наслаждаясь реальностью», — написала фигуристка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто красивая женщина», «На вашей фигуре все смотрится идеально», «Это загородный дом? Ваше платье гармонирует с обстановкой», «Очень элегантно», — прокомментировали пост подписчики.

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