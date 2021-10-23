«Какая девушка, огонь!»: Настасья Самбурская в контрастном купальнике засветила будоражащие прелести

В последних публикациях личного микроблога исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская разместила новое провокационное фото из отпуска.

Самбурская уже оттопыривала сочные ягодицы перед камерой.

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А теперь Настасья разрешила полюбоваться своим рельефным прессом. Хотя черно-белый купальник засветил и другие прелести фигуры актрисы.

Черный лиф подчеркнул упругую грудь, а молочные трусы эффектно сели на покатых бедрах Самбурской. Артистка дополнила пляжный образ очками с квадратной оправой и белоснежной бейсболкой.

Фолловеры при виде спортивного тела Настасьи буквально покрылись испариной.

«На что смотреть, на белый или черный цвет, чтоб увидеть красоту?», «Ах, какая девушка, огонь!», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Чтоб я тоже так выглядела в будущем», «Какой красивый купальник», – похвалили аппетитную Самбурскую ее поклонники.

Напомним, ранее Настасья Самбурская вильнула сладкой «булочкой» в тугих трусиках цвета ночи. Актриса продемонстрировала рельефные плечи и спину в бикини и продефилировала по горячему песку.

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