Оголила живот: Подольская в мерцающем топе и белых брюках зажгла с Пресняковым в клубе

Наталья Подольская является известной певицей и выпускницей «Фабрики звезд». Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают сыновья: шестилетний Артемий и Иван, которому только исполнился год. Артистка часто возит наследников на море, но этой осенью она отдохнула в Италии в компании мужа. А вернувшись в Москву они решили вместе повеселиться.

Накануне Подольская выступила в клубе «16 Тонн». Она исполнила свои хиты и новые песни. Сначала певица предстала на сцене в топе с завязками и пикантных брюках с разрезами на бедрах. Она засветила нижнее белье. Артистка танцевала и демонстрировала точеные формы.

Потом Подольская переоделась в белые брюки клеш и мерцающий топ-бра. Она открыла подтянутый и загорелый живот. В какой-то момент к ней на сцену вышел муж. Пресняков также спел с возлюбленной. Зажигательное выступление пары оценили не только гости заведения, но и сестра певицы Юлиана.

«Мне было так хорошо вчера в клубе. Спасибо за каждую улыбку, за каждые аплодисменты, за каждое браво, за то, что были со мной. И отдельное огромное спасибо всему коллективу, ребятам и девчонкам — музыкантам самого высокого профессионального уровня и мои ребятам — балету, люблю и благодарю» — написала звезда.

Поклонники оценили образы Подольской. Многие одарили ее комплиментами. «Какая у вас фигурка», «Вы с Вовой нас порадовали», «Прекрасные», «Какие у вас наряды, это просто шикарно», «Вот это мамочка, живот открыт, стринги торчат», «Красота на сцене», «Владимир с вами просто расцветает», «Ну надо же, какую жаришку устроили», — прокомментировали пост подписчики.

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