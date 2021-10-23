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Дива с пышным бюстом: Виктория Лопырева вслед за Дарьей Пынзарь выбрала кислотный купальник

Модель позировала на пляже в Дубае.

Дива с пышным бюстом: Виктория Лопырева вслед за Дарьей Пынзарь выбрала кислотный купальник
Виктория Лопырева. Фото: Instagram.com/opyrevavika

Телеведущая Виктория Лопырева подчеркнула упругую грудь купальником со спортивным бра и завышенными трусиками.

Блондинка похвасталась округлым «хвостиком», присев на влажный песок побережья. Лопырева выбрала яркий купальник, который стал акцентным пятном на загорелом теле стройной модели.

Виктория Лопырева. Фото: Instagram.com/opyrevavika
Виктория Лопырева в ярком купальнике. Фото: Instagram.com/opyrevavika

Часто знаменитые модницы копируют стиль друг друга. Поклонники смеются, что звезды имеют один гардероб на всех. А вот сами артисты и телеведущие с удовольствием носят похожие наряды, никого и ничего не стесняясь.

Вот и Виктория Лопырева повторила образ Дарьи Пынзарь с кислотным купальником.

Отметим, что телеведущая Дарья Пынзарь ранее уже демонстрировала яркий пляжный наряд в салатовых оттенках. Знаменитость насладилась теплой погодой Турции в бикини. Туда Дарья вместе с детьми и мужем уехала из холодной России.

Напомним, ранее Виктория Лопырева похвасталась стройными ножками в сверкающем платье самого модного оттенка голубого. Знаменитость изящно выгнула бедро в обтягивающем наряде.

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