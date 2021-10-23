Дива с пышным бюстом: Виктория Лопырева вслед за Дарьей Пынзарь выбрала кислотный купальник

Модель позировала на пляже в Дубае.

Телеведущая Виктория Лопырева подчеркнула упругую грудь купальником со спортивным бра и завышенными трусиками.

Блондинка похвасталась округлым «хвостиком», присев на влажный песок побережья. Лопырева выбрала яркий купальник, который стал акцентным пятном на загорелом теле стройной модели.

Часто знаменитые модницы копируют стиль друг друга. Поклонники смеются, что звезды имеют один гардероб на всех. А вот сами артисты и телеведущие с удовольствием носят похожие наряды, никого и ничего не стесняясь.

Вот и Виктория Лопырева повторила образ Дарьи Пынзарь с кислотным купальником.

Отметим, что телеведущая Дарья Пынзарь ранее уже демонстрировала яркий пляжный наряд в салатовых оттенках. Знаменитость насладилась теплой погодой Турции в бикини. Туда Дарья вместе с детьми и мужем уехала из холодной России.

Напомним, ранее Виктория Лопырева похвасталась стройными ножками в сверкающем платье самого модного оттенка голубого. Знаменитость изящно выгнула бедро в обтягивающем наряде.

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