Ольга Орлова оголила «ложбинку греха» в бархатном платье с корсетом

Подруга и коллега Ксении Бородиной – Ольга Орлова – разместила на личной странице в Instagram архивный снимок в откровенном наряде с актуальными рукавами и глубоким декольте.
Орлова показала, как готовилась к эфиру программы на ТНТ. Для своего выхода телеведущая выбрала платье насыщенного винного оттенка.
На снимке можно было увидеть старую прическу знаменитости. Ранее Орлова носила каре с косым пробором. А в последнее время ведущая шоу «Дом-2» отращивает волосы.
Благодаря короткой прическе и модным рукавам наряда плечи Орловой оголились. Хрупкие ключицы и вздымающие «холмики» выглянули наружу.
Ольга украсила зону декольте серебристым крестом на тонкой цепочке. Также артистка предпочла из украшений миниатюрные квадратные серьги.
Орлова нанесла нюдовый макияж с акцентом на глаза.
«Какая красивая!», «Вам очень идет это платье», «Соблазнительная женщина», «Шикарная», – написали поклонники Орловой в комментариях под фото.
Напомним, ранее Ольга Орлова в миниатюрной сорочке покрасовалась изгибами чувственного тела на фоне морского пейзажа.
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