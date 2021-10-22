Ольга Орлова оголила «ложбинку греха» в бархатном платье с корсетом

Подруга и коллега Ксении Бородиной – Ольга Орлова – разместила на личной странице в Instagram архивный снимок в откровенном наряде с актуальными рукавами и глубоким декольте.

Орлова показала, как готовилась к эфиру программы на ТНТ. Для своего выхода телеведущая выбрала платье насыщенного винного оттенка.

На снимке можно было увидеть старую прическу знаменитости. Ранее Орлова носила каре с косым пробором. А в последнее время ведущая шоу «Дом-2» отращивает волосы.

больше по теме Омолодилась мгновенно: Орлова отметилась на публике в меховом бомбере и джинсах Об интересном эффекте этой актуальной куртки ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

Благодаря короткой прическе и модным рукавам наряда плечи Орловой оголились. Хрупкие ключицы и вздымающие «холмики» выглянули наружу.

Ольга украсила зону декольте серебристым крестом на тонкой цепочке. Также артистка предпочла из украшений миниатюрные квадратные серьги.

Орлова нанесла нюдовый макияж с акцентом на глаза.

«Какая красивая!», «Вам очень идет это платье», «Соблазнительная женщина», «Шикарная», – написали поклонники Орловой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ольга Орлова в миниатюрной сорочке покрасовалась изгибами чувственного тела на фоне морского пейзажа.

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