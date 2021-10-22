Акцент на сочной груди: Виктория Лопырева выгнулась кошечкой в откровенном платье

Эффектная блондинка подобрала к яркому наряду босоножки с серебристыми пряжками.

Модель Виктория Лопырева обнажила стройные ножки с мерцающим загаром в платье ярко-голубого цвета.

Телеведущая поделилась свежим снимком из Арабских Эмиратов на личной странице в Instagram.

Виктория нарядилась в мерцающее платье самого яркого оттенка голубого. Откровенный вырез украсил платье и подчеркнул пышную грудь модели. Лопырева не скрыла и своих бесконечно длинных ног.

Знаменитость продемонстрировала глубокий красный оттенок лака на пальчиках в босоножках.

«А вам нравится этот цвет на мне?», – поинтересовалась Виктория у фолловеров о своем платье.

«Как вам идут этот цвет и это шикарное платье!», «Ножки Вики просто прелесть», «Какая красавица!», «Соблазнительная красотка», «Шикарная девушка», «Кошечка в голубом», «И платье, и туфли просто бомба», – написали восторженные поклонники Виктории.

Напомним, ранее Виктория Лопырева повеселилась в Дубае с беременной певицей Нюшей. Жена предпринимателя Игоря Сивова появилась на светской вечеринке в мерцающем бра и юбке с разрезом.

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