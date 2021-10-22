«Вот это орех!»: Настасья Самбурская показала шикарный вид сзади

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская разместила на личной странице в Instagram свежее фото своих прелестей.
Самбурская облачилась в черный купальник и запечатлелась со спины на белом песке Мальдивских островов.
«В побеге от ретроградного Меркурия долетела аж до Мальдивских островов. Мягкий климат, белоснежный пляж, океан и неспешный образ жизни. Что еще нужно, чтобы отдохнуть от вечной суеты?» — похвасталась Настасья.
Некоторые фолловеры артистки позавидовали роскошному отдыху знаменитости. Другие же покрылись мурашками при виде спортивной фигуры Самбурской.
Актриса вышла на прогулку по пляжу в черном купальнике с очень тугими трусиками. Они обтянули упругие ягодицы Настасьи. А лиф приоткрыл роскошный вид на рельефную спинку и ручки артистки.
«Вот это орех!», «Шикарный вид!», «Какая спина! Я, наверное, одна такая, которая спину считает одной из самых сексуальных частей тела. У Настасьи она восхитительна», «Фигура просто бомба!» — написали поклонники Самбурской в комментариях под фото.
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