Арзамасова привила сыну Авербуха любовь к катанию на коньках

Главного устроителя «Ледникового периода», известного фигуриста Илью Авербуха спросили, катается ли он на коньках на досуге в свое удовольствие. 47-летний спортсмен ответил, что когда у него выдастся свободная минута, он вряд ли захочет выйти на каток.

Для него самый лучший отдых — это просто спокойно поболтать со своей молодой женой Лизой Арзамасовой или посмотреть вместе фильм. Но как раз 26-летняя актриса и может стать тем человеком, который затащит Илью обратно на лед в свободное время.

«Фигурное катание — это мой способ говорить с миром, так получилось. Но при этом Лиза очень любит кататься, постепенно привила Мартину (17-летний сын фигуриста от первого брака. — Прим. авт.) вкус к этому. Если Лев Ильич (маленький сын фигуриста от Арзамасовой. — Прим. авт.) подрастет и тоже захочет выйти на лед, то, конечно, составлю компанию семье, но самому мне хватает того, что я практически не снимаю коньки в течение полугода, когда идет «Ледниковый период», — цитирует Авербуха издание Wday.

Напомним, актриса и хореограф поженились в конце 2020 года. Лиза быстро нашла общий язык с уже почти взрослым сыном своего возлюбленного, а в августе 2021-го подарила мужу еще одного малыша.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.