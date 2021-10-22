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«Моя муза»: Сергей Зверев поделился фото молодой Аллы Пугачевой с пышной шевелюрой

В свое время стилист отвечал за имидж Примадонны.

«Моя муза»: Сергей Зверев поделился фото молодой Аллы Пугачевой с пышной шевелюрой
Сергей Зверев и Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Стилист Сергей Зверев в Instagram разместил фотографию Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в молодости. На кадре звезда еще совсем молодая. У нее на фотографии яркие голубые глаза и пышная шевелюра.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

«Моя муза. Алла Пугачева. А у вас есть муза? И кто ваша муза?»

Сергей Зверев

«Была на концерте Аллы Пугачевой с вами в Санкт-Петербурге. Видела, как вы ей прическу на сцене поправляли», — заметила одна из пользовательниц. Сергей Зверев подтвердил, что такой факт был в его биографии.

Напомним, что Сергей Зверев в прежние годы отвечал за имидж Аллы Пугачевой. Он ездил вместе с Примадонной на концерты по разным городам страны.

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