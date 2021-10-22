«Лисьи носики видны»: Юлия Ковальчук в розовой майке без лифа засветила маленькую грудь

Юлия Ковальчук раньше была солисткой поп-группы «Блестящие». Потом она начала строить сольную карьеру. Уже восемь лет певица счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. Они не так давно отметили годовщину со дня свадьбы. У них также подрастает дочка Амелия, но девочку супруги скрывают от публики. Большую часть времени они проводят в Испании, где у них есть дом на побережье.

Обычно Юлия редко облачается в откровенные наряды и почти не демонстрирует фигуру в купальнике, но на отдыхе загорает и устраивает фотосессии у моря. При этом она не раз отвечала хейтерам, которые критиковали ее фигуру. А теперь певица блеснула формами, облачившись в мини-шорты и розовую майку без лифа. Она позировала у дороги, голосуя. Ковальчук также похвасталась своим загаром.

«Видимо пока мы не можем давать концерты, самое время прокатиться», — написала звезда.

Поклонники обратили внимание на смелый наряд певицы. Многие на этот раз одарили ее комплиментами. «Шикарны, как всегда», «В комментариях жду „счастливых мамаш“, которые будут обсуждать то, что Юлия без бюстгальтера», «Грудь зачет! Да и ножки прелесть», «Лисьи носики видны», «Лифчик забыли надеть», «Красота в разнообразии! Юлия естественная, обворожительная и очень красивая девушка!», «Как пуговки налились», — прокомментировали пост подписчики.

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