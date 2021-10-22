Образ с изюминкой: Бузова в лосинах и изумрудном жакете с открытой спиной повеселилась на работе

Телеведущая стала одной из самых главных персон на презентации нового сезона телеканала ТНТ, которая прошел в Москве.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Только на ее Instagram подписано больше 23 миллионов человек. В этом году она перестала вести шоу «Дом-2», но при этом отметилась на других проектах. Теперь Ольга ведет проект «Звезды в Африке» с Михаилом Галустяном. В октябре она намеревалась дать большой концерт, но сначала у нее пропал голос, а потом столице объявили локдаун, поэтому мероприятие она перенесла на год.

больше по теме В молодежном стиле: Бузова в бомбере и трендовых ботинках осени прогулялась по Арбату Телеведущая решила пройтись по Москве поздним вечером.

Последние несколько дней Бузова почти не появлялась на публике. Она отметила ряд репетиций и съемок. Но 21 октября телеведущая отправилась на работу. Она не могла пропустить презентацию нового сезона телеканала ТНТ. На публике блондинка предстала в черных лосинах и изумрудном жакете с изюминкой. Она продемонстрировала открытую спину. Образ дополнили туфли-лодочки и алая сумка.

Ольга успела пообщаться с коллегами, а также повеселиться. Когда музыканты стали петь и грать, она устроила танцы. Также телеведущая пообщалась с журналистами.

«ТНТ — это любовь. Я — это любовь. Мы вместе с мои зрителем взрослели. Мы вместе ошибались, влюблялись, падали и поднимались. Я счастлива, что являюсь частью этой большой семьи!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова многие осыпали ее комплиментами. «Вот это наряд», «Классно, просто и со вкусом», «Такие яркие цвета, но смотрится бомбически», «Скрыла все изъяны, еще и элегантно», «Мне понравилась спинка у жакета», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.