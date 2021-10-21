Мама и малышка на стиле: Ханна в одинаковых с дочкой облегающих комбинезонах продефилировали по подземному паркингу

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Ханны появилась запись, в которой знаменитость за руку с дочкой Адрианой прошлась в ярких костюмах с леденцом на палочке в зубах.
Жена шоумена Пашу нарядила свою малышку в черный облегающий комбинезон с розовыми пистолетами. Сама Ханна тоже надела костюм с акцентом на стройную фигуру.
Мама и дочка дополнили одинаковые наряды кроссовками белоснежного оттенка и черными очками с узкой оправой. Вот только у Ханны очки были прямоугольной формы, а у Адриана — «кошачий глаз».
«Как вам наш лучок?» — поинтересовалась Ханна у своих поклонников.
«Крутышки», «Просто супер, костюмы — зачет», «Словно конфетки», «Какие вы красивые!», «Какие вы красивые!» — написали восторженные фолловеры Ханны в комментариях к ролику.
Напомним, ранее Ханна вместе с дочерью и мужем посетили вечеринку певицы Нюши. Мероприятие было посвящено будущему малышу жены бизнесмена Игоря Сивова. На празднике Нюша раскрыла пол своего второго ребенка.
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