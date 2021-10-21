«Просто пушка!»: Екатерина Волкова позировала в нижнем белье и кожаном тренче

Артистка оголила сочную грудь в образе с модными деталями.

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» — Екатерина Волкова — разместила в личном микроблоге снимок в кружевном боди. Примечательно, что поверх соблазнительного наряда знаменитость накинула трендовое пальто из кожи.

Волкова позировала в черном кожаном тренче и таких же по цвету остроносых туфлях. Под пальто Екатерина скрывала нижнее белье молочного оттенка с кружевами.

Отметим, кожаное пальто демонстрирует уже не первая звезда российского шоу-бизнеса. Знаменитости с удовольствием носят трендовый предмет верхнего гардероба.

Так, актриса Екатерина Варнава примерила кожаное пальто-халат нефритового цвета.

«На домашке», – подписала Екатерина снимок в нижнем белье.

«Как всегда, красивая», «Дико сексуальная», «Стройняшка», «Египетская сила! Ты восхитительна!», «Просто пушка!», «Катюша, я вас люблю! Вы лучшая», «Екатерина, вы такая красивая, милая, нежная женщина, просто прелесть», «Совершенство в сопряженье линий. Красота приковывает взор… Потому при встрече с ней мужчину обжигает молнией!» — написали взбудораженные поклонники Волковой.

Напомним, ранее Екатерина Волкова засветила «ложбинку греха» в нежном платье с принтом «мильфлер».

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