Лиза Арзамасова в свитере цвета карамели и полосатой юбке макси покрасовалась в парке

Лиза Арзамасова уже давно стала знаменитостью. Благодаря роли в ситкоме «Папины дочки» успешно стартовала ее карьера в кино. Потом она снималась с Алексеем Чадовым и Верой Брежневой в фильме «Любовь в большом городе». В последние годы актриса также стала играть в театре. Но недавно ей пришлось сделать перерыв по семейным обстоятельствам. После свадьбы с Ильей Авербухом она объявила о беременности, а недавно у них родился сын Лев.

Жизнь 26-летней Лизы изменилась. Теперь она учится быть мамой и заботиться о ребенке. Актриса не скрывает, что мама помогает ей воспитывать кроху. Поэтому у нее есть возможность выходить в свет, поддерживать мужа на съемках «Ледникового периода», а также работать. На днях Арзамасова вернулась в театр. Но большую часть времени она гуляет с наследником.

На этот раз жена Авербуха поделилась кадрами с прогулки. Она насладилась красками осени, устроив фотосессию в парке. Лиза облачилась в свитер цвета карамели и длинную юбку макси в полоску. После родов актриса быстро вернулась в форму. Она восхитила поклонников тем, как выглядит. Многие отметили, что материнство ее украшает.

«Лиза, ну вы как всегда! Подарили хорошее настроение!», «Ой, как красиво!», «Какая атмосфера, вау! Просто нет слов», «Класс, цвет образа шикарный, под осень прямо», «Мама, которая умеет радоваться жизни», «Какая же вы стройная», «Просто осенняя нимфа», — прокомментировали пост подписчики.

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