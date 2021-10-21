«Без него можешь?»: Лена Летучая вывалила аппетитные «булочки» на фоне бирюзового моря

Среди последних публикаций личного микроблога ведущей программы «Детки-предки» Лены Летучей появились новые снимки с роскошного отдыха на Мальдивских островах. Знаменитость подставила соблазнительное тело под палящее солнце, лежа на сетке над прозрачной водой.

Жена предпринимателя Юрия Анашенкова похвасталась загаром и изумительными изгибами стройной фигуры. Летучая облачилась в бикини темно-синего цвета.

Бархатный наряд для пляжного отдыха с трудом умещал в себя выдающиеся формы телеведущей. Елена легла на сетку, которая была натянута над морской водой.

Летучая эротично прилегла, закинув одну ножку на другую. Округлое бедро телеведущая выгнула наверх к теплому солнцу. А сочные груди знаменитости вывались наружу из-под купальника.

«Можно, чтобы купальник вообще исчез?», «Какая богиня!», «Зачем тебе купальник? Без него можешь сфотографироваться?», «Вот это ножки!», «Сочная дива», – написали восторженные поклонники Летучей.

Напомним, ранее Лена Летучая похвасталась округлыми формами в купальнике Dior. Знаменитость продемонстрировала сочную грудь в лифе в форме треугольников, а тугие трусики украсила полупрозрачном платком любимого бренда Яны Рудковской.

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