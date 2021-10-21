«Больше не существует»: Марат Башаров рассказал, как относится к Сергею Сафронову

Ведущий рассказал, что после своего увольнения из «Битвы экстрасенсов» иллюзионист начал «поливать грязью» бывших коллег.

В новом интервью ведущего «Битвы экстрасенсов» Марата Башарова спросили, поддерживает ли он оскандалившегося на проекте иллюзиониста Сергея Сафронова. Актер отметил, что его бывший коллега по шоу повел себя «как крыса»: потеряв место в программе из-за новости о взятке, начал «поливать грязью» всех остальных, в том числе и Башарова.

«Я его не осуждаю и не поддерживаю. Я просто перестал с ним общаться, для меня этого человека больше не существует», — заявил Марат в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Почему же он так обижен на Сафронова? В интервью актер привел пример, когда иллюзионист говорил о нем плохо. Башаров рассказал, что Сергей якобы просился обратно в программу после своего увольнения и недоумевал, за что его лишили рабочего места.

«Он говорил: «А за что вы меня уволили? Я же не бью жен, как Башаров! Вы его не увольняли!» — процитировал ведущий слова бывшего коллеги.

Актер также отметил, что ничего случайного в жизни не происходит, и последовавшая за этими событиями страшная болезнь Сафронова — это испытание ему после всего произошедшего.

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