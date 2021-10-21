«Лиам Нисон — под два метра ростом!»: Башаров вспомнил свою потасовку с западной звездой

В новом интервью Марату Башарову напомнили о его драке в баре с известным британским актером Лиамом Нисоном и попросили рассказать подробности. Но российский актер опроверг, что у него был серьезный конфликт со звездой «Списка Шиндлера».

«Вы что! Если бы мы с ним подрались, я бы сейчас перед вами не сидел! — заявил Башаров в YouTube-шоу «Алена, блин!» — Лиам Нисон — под два метра ростом, здоровый актер! Мы с ним не подрались, вы что…»

Марат вспомнил, что в тот день две съемочные группы — его и британского коллеги — оказались в одном пабе в Праге. Заведение как раз специально закрыли на один вечер, чтобы в нем могли отдохнуть только киношники. И вот Башаров вышел с товарищами покурить, а когда вернулся, Нисон закрыл перед его носом дверь, мол, посторонним нельзя.

«Он думал, что я какой-то чувак с улицы. Он же еще не знал, что это Марат Башаров будущий», — с иронией рассказал актер.

И вот Марат начал ломиться в бар, а Лиам потребовал, чтобы тот ушел. Пришлось российскому артисту доказывать, что они вместе в этом заведении сегодня отдыхают.

«Он открывает. Я говорю: «Ты че делаешь?!» Ну, поорали друг на дружку, потолкались, попихались — все. Ну какая драка? С Лиамом Нисоном, «Список Шиндлера». Он сколько евреев спас! И тут какой-то татарин», — резюмировал Башаров.

В том же интервью он признался, что однажды в Каннах ущипнул за попу Клаудию Шиффер. Актриса тогда только лишь взвизгнула, улыбнулась россиянину, и они разошлись.

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