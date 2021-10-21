«Одарил же Бог формами»: 38-летняя Алсу в молочном боди подчеркнула каждый изгиб фигуры

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она стала звездой в юности и не перестает петь. Многие поклонники любят артистку не только за ее голос, но и элегантные образы. Если в юности она носила топы и облегающие наряды, то теперь выбирает более сдержанные образы. Лишь иногда певица позволяет себе показать стройные ноги. Она признавалась, что хочет быть примером для своих дочек Микеллы и Сафины.

Однако Алсу накануне приняла участие в модной фотосессии. Она решила примерить броские и яркие образы. Певица покрасовалась как в алом платье с корсетом, так и леопардовом наряде с шляпкой. А вот в гримерке, когда артистка готовилась к съемке, она отметилась в молочном боди. Наряд подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. На поясе она повязала пудровую толстовку, прикрывшую живот.

Алсу продемонстрировала идеальные формы. Поклонники поразились тому, как певица выглядит в 38 лет. Многие осыпали ее комплиментами.

«Какой наряд», «Я даже в купальнике вас не видела! Какие формы», «Алсу, ну вы же многодетная мама!», «Это безумно красиво», «Хочу вас видеть в этом наряде», «Современная мама», «Безумно хороша», «И это многодетная мама, просто потрясающе», «Красоты не отнимать», «Одарил же Бог формами», — прокомментировали пост подписчики.

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