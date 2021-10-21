«Мохнатость еще покажи»: Каменских в мокрых стрингах надвое разделила свой заветный «треугольник»

Украинская дива побарахталась в воде в точно таком же купальнике, в котором уже щеголяла по пляжу Дарья Пынзарь.

Похоже у Насти Каменских и Дарьи Пынзарь один купальник на двоих. Обе этим летом выбрали мини-бикини алого оттенка с лифом-шторкой. Жену рэпера Потапа совсем не смущает, что красивые кадры в соблазнительных трусиках получаются не только у нее одной. Точно такие же «сочные» фото в личном профиле публикует и ведущая проекта «Дом-2». Ну а у кого кадры «горячее» будут решать поклонники.

На отдыхе Настя Каменских эффектно возлежала на пляже, поплескавшись в чистейшей воде. При этом украинская дива так высоко натянула тесемки от узких трусиков, что едва не обнажила все свои прелести. Трещавшая на швам ткань, разделила «сдобный пирожок» поп-дивы надвое. Такие виды буквально разгорячили мужскую часть подписчиков певицы в Instagram.

«Такую султаншу в любой гарем украдут», «Бедра такие пышные! Ваш папа случайно не пекарь??», «Опять свою сдобу обтянула трусиками», «Бельишко-то на швам трещит», «Ну что за аппетитная штучка», «Мохнатость еще покажи! Зачем так стринги натягивать, аж ткань вот-вот лопнет», «Лисьи носики торчком», — пишут фолловеры.

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