Мыльная опера британской короны: кто настоящий отец принца Гарри?

Пользователи Сети отмечают, что рыжий супруг Меган Маркл не похож на своего отца, зато имеет яркие черты любовника матери.

А является ли британский принц Гарри кровным сыном принца Чарльза? Этим вопросом уже много месяца задаются пользователи популярного на западе форума Reddit, сравнивая различные фотографии.

Подозрения у людей вызывает одна фигура, когда-то приближенная ко двору, а именно инструктор по верховой езде принцессы Дианы по имени Джеймс Хьюит. В молодости мужчина обладал вьющимися рыжими волосами и чертами лица, похожими на нынешний облик Гарри. А еще ему приписывали роман с леди Ди, который якобы длился пять лет. На фоне этих обстоятельств происхождение Гарри вызывает у многих британцев вопросы.

Однако есть ряд фактов, которые опровергают эту теорию. Как пишет «Комсомольская правда», по распространенной версии отношения Дианы и ее инструктора начались в 1986-м, а Гарри родился на два года раньше. К тому же сам Хьюит несколько раз опровергал свое отцовство, да и генетическая экспертиза принца Гарри не наш недочетов в его древнем «фамильном древе».

Ну и в конце концов, рыжие волосы — не такая уж и редкость в британской королевской семье. Ими могли похвастаться дед Гарри, принц Филипп и бабушка Елизаветы II Мария Текская.

Однако скоро молодой принц должен представить миру свои скандальные мемуары, в который может и выползет на свет какая-нибудь шокирующая тайна британской короны.

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